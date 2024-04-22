В Чехове создадут 120 рабочих мест на молочном заводе

В подмосковном Чехове откроется новый цех по производству упаковки для молочных продуктов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Уже идёт процесс набора нового персонала. Заводу необходимо закрыть вакансии для 120 рабочих мест

Компания производит упаковку для продуктов питания, в том числе и в рамках импортозамещения. В 2023 году произвели 1 миллиард упаковки. В данный момент на предприятии работают порядка 120 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.