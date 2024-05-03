В Чехове будут выпускать более 4 тыс тонн картонной продукции в год

Компания специализируется на выпуске картонной продукции, в том числе картонных втулок и банок для нужд легкой и пищевой промышленности. В запуск нового производства в Чехове инвестор вложит порядка 170 млн рублей. С вводом объекта в эксплуатацию в городском округе появятся 40 новых рабочих мест. В основном производственном корпусе, площадь которого достигнет 6 тыс. кв. метров, ежедневно будут выпускать 25 тонн готовой продукции. Среднегодовые производственные показатели превысят 4,3 тысячи тонн. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области. Благодаря экспертной помощи персонального менеджера ЦСС на всех этапах получения услуги, в том числе при рассмотрении заявки, застройщик получил разрешение на строительство с первого раза и в максимально сжатые сроки.

Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно следующим образом: по почте css@mosreg.ru, заполнив заявку на сайте центра css.mosreg.ru или позвонив по телефону: 8 (498) 602-00-00. Все услуги ЦСС оказывает бесплатно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.