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В Британии открылся завод по производству гаубиц М777

В Британии открыли новый завод, где будут собирать сверхлегкие гаубицы М777, сообщает РИА Новости .

«В дальнейшем предприятие будет развиваться для создания и производства ряда передовых боевых систем мирового класса», — сообщается в заявлении Минобороны страны.

Как пишет газета Telegraph, компания отменила решение 2023 года о сворачивании производства гаубиц M777 в стране на фоне роста спроса.

Ранее британское министерство обороны сообщило об успешном проведении испытаний гиперзвукового ракетного двигателя, которые провели при поддержке США. Сообщается, что прошедшие испытания помогут к 2030 году создать прототип гиперзвукового оружия.