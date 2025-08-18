В Богородском округе прирост отгрузки товаров достиг 17%

сегодня в 10:45

Экономику Богородского городского округа отличает высокий потенциал роста. По итогам первых шести месяцев 2025 года его предприятия отгрузили товаров собственного производства на сумму 196 млрд рублей, превысив соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года на 16,7%. О текущей экономической ситуации в городском округе, основываясь на последних оперативных данных Мосстата, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Поддержку экономике муниципалитета оказали обрабатывающие производства (+7,9%) и логистика (10,1%).

В секторе обрабатывающей промышленности наибольший объем отгрузки в отчетном периоде пришелся на производство химических веществ и продуктов: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 29 млрд рублей, показав прирост 11,1%.

Также высокие показатели были зафиксированы в пищевой промышленности. Здесь объемы отгрузки выросли в 1,4 раза до 23 млрд рублей.

Сельскохозяйственными предприятиями округа с января по июнь текущего года отгружено более 71 тонны птицы, рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил в 1,6 раза.

Согласно последним оперативным данным среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь — май увеличилась на 15,7% до 116 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.