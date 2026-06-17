В Богородском округе аренда участка выросла в 56 раз на торгах

Аукцион по аренде участка под ИЖС в Богородском городском округе стал самым дорогим на торгах с 8 по 11 июня 2026 года. При стартовой цене 256,7 тыс. рублей годовая аренда выросла до 14,55 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 8 по 11 июня 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов провел 80 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самую высокую финальную цену зафиксировали на торгах по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в Богородском городском округе.

Площадь участка составила 10,05 сотки. Начальная цена ежегодной аренды — 256 736 рублей. В аукционе участвовал 21 претендент. В ходе торгов стоимость увеличилась более чем в 56 раз и достигла 14 551 796,48 рубля в год.

Подобрать участок или помещение в Подмосковье можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Сейчас на платформе размещено более 1 800 земельных участков, подходящих для строительства частного дома. Пользователи могут выбрать объект по расположению, площади, стоимости и формату приобретения — аренда или продажа, а также ознакомиться с инфраструктурой рядом с участком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.