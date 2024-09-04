В Богородском горокруге строят завод по производству бытовой химии

сегодня в 06:53

В Богородском горокруге Московской области откроют предприятие по производству бытовой химии, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного стройнадзора региона.

Согласно проекту, застройщик построит одноэтажный цех общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров.

Новый проект реализует индивидуальный предприниматель. Здание будет оборудовано для производства чистящих средств, порошков, жидкостей для мытья. Для этого здесь установят необходимое оборудование для механического смешивания из готового сырья.

Условно здание разделят на производственную зону, участок фасовки, этикетки, зону сборки заказов и склада. Также проектом предусмотрен административно-бытовой блок, и лаборатория качества.

На площадке уже начаты работы подготовительного этапа. Завершить строительство и запустить производство индивидуальный предприниматель планирует в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.