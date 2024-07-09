В бюджет Подмосковья от аренды и продажи имущества поступило 13,27 млрд рублей

В рамках контроля поступлений в бюджеты органов местного самоуправления от аренды и продажи имущества за 6 месяцев 2024 года из запланированных 24,04 млрд рублей поступило 13,27 млрд. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Аренда и продажа муниципального имущества — помещений и земельных участков — по плану пополнят бюджет городских округов Подмосковья в этом году на 24,04 млрд рублей. На сегодняшний день собираемость доходов имущественного блока составила 55% плановых показателей, что на 1,93 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Большую часть суммы бюджет получил от продажи и аренды земли для индивидуального жилищного строительства, садоводства, а также для фермерского хозяйства. За июнь хорошие результаты у Химок, где в бюджет поступило 435,3 млн рублей, в Балашихе — 236,9 млн рублей и в Одинцовском округе поступления составили 198,5 млн рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Лидерами по итогам 6 месяцев стали следующие муниципальные образования: г. о. Павловский Посад выполнил план на 71%, где поступило в бюджет 182,9 млн рублей, в Домодедове план выполнен на 57%, здесь бюджет пополнился за полгода на 398,2 млн рублей, Клин выполнил план на 52%, поступления в бюджет составили 123,2 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.