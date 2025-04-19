В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об архитекторе Иване Машкове

24 апреля в Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) состоится лекция, посвященная более чем полувековой творческой деятельности Ивана Павловича Машкова — известного архитектора-практика, создававшего здания особняков и государственных учреждений Москвы, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Мероприятие из цикла «По следам главного архитектора Москвы» будет посвящено истории городского строительства на сломе эпох Русского государства.

«Гостевая лекция „Архитектор империи и Советской России“ пройдет 24 апреля в 19:00. Слушатели узнают об активном участии Машкова в формировании застройки столицы, его научной и общественной работе и познакомятся с немногими сохранившимися на сегодняшний день зданиями его авторства. Благодаря лекции участники смогут погрузиться в особенности архитектурного строительства Москвы конца XIX — начала XX века», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Иван Павлович Машков — исследователь и деятель в сфере охраны и реставрации памятников древнерусского искусства, знаток старой Москвы. О его деятельности и многом другом расскажет Александр Калинин, эксперт, ведущий библиотекарь БАУ — Библиотеки архитекторов и урбанистов.

Лекция пройдет по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6. Регистрация доступна на официальном сайте центра «Пространство» по ссылке.

Научно-техническая библиотека с профильной литературой по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках была создана в 1930 году.