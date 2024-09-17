В Банке России рассказали о потребкредитовании в Московском регионе

В июле 2024 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона потребительских кредитов на сумму 388,4 млрд рублей, при этом на долю Подмосковья пришлось 147,8 млрд рублей, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

По сравнению с июнем 2024 года, общий объем выданных в регионе потребительских кредитов за указанный период снизился на 8,8%, при этом в Москве - на 8,9%, а в Московской области - на 8,8%.

Совокупный банковский портфель потребительских кредитов в Московском регионе в июле 2024 года, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 0,5% до 3,1 трлн рублей.

Из него в Московской области увеличился прирост на 0,2% до 1,3 трлн рублей, отметил регулятор.