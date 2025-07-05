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В Одессе взорвали автомобиль с военнослужащим внутри

Взрыв автомобиля произошел в Одессе, когда водитель садился за руль. По неподтвержденным данным, мужчина — военнослужащий, сообщает ТАСС со ссылкой на «24 канал».

В момент, когда водитель садился за руль, произошла детонация. Мужчина получил ранения, но выжил.

Поджоги и подрывы автомобилей военных и сотрудников военкоматов на Украине случаются часто. Так народ протестует против силовой мобилизации.

Также Украина переживает беспрецедентный отток молодежи, который может привести к коллапсу системы образования и социальной сферы. Около 720 тысяч украинских школьников уже обучаются за рубежом.