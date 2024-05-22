В Балашихе создают производственные технологии для нефтедобычи и промышленности

Компания «РЕАМ-РТИ» работает в Балашихе с 2006 года и развивается в нефтедобывающей, судостроительной и машиностроительной отраслях. Предприятие разрабатывает и внедряет инновационные производственные технологии для компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие «РЕАМ-РТИ» занимается производством резинотехнических изделий, фильтров и фильтрующих элементов, полимерных покрытий, а также оказанием услуг проектно-конструкторского, исследовательского и производственного циклов. В компании сегодня работает более 100 человек, часть из них — молодые специалисты.

Предприятие занимается не только импортозамещением, но и создает собственные уникальные технологии и продукцию, способную конкурировать на мировом рынке. В своем производстве «РЕАМ-РТИ» использует интеллектуальные продукты, разработанные ее специалистами, а именно: 43 российских патента на изобретения и полезные модели и 6 зарубежных.

Так, в рамках программы импортозамещения было разработано новое уплотнение, устойчивое к воздействию абразивов и высокому перепаду давления. Это уплотнение предназначено для использования на вращающихся валах, работающих в сложных условиях.

В настоящее время освоено 19 типоразмеров уплотнений, и в будущем планируется расширить ассортимент минимум в два раза. Уплотнение применяется в различных установках и оборудовании, используемые в бурении, нефтедобыче и промышленности.

Другим примером импортозамещения компании служит разработка втулок центраторов для защиты от истирания штанг для штанговых и винтовых насосов.

С балашихинским предприятием сотрудничают НК «Роснефть», «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» и другие, а также зарубежные компании из стран Ближнего Востока.

«РЕАМ-РТИ» сотрудничает с научно-техническими центрами заводов-изготовителей и с ведущими научно-техническими институтами, например, НИТУ «МИСиС», АО «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова» и другими.

Так, в рамках сотрудничества с РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, была создана втулка промежуточного подшипника радиальных опор ЭЦН с эластичным демпфирующим элементом.

Еще одной разработкой «РЕАМ-РТИ» является защитный элемент для обратных клапанов шарового типа, который успешно эксплуатируется на месторождениях НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», Газпромнефть и ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

Компания «РЕАМ-РТИ» — научно-производственный комплекс по импортозамещающему производству изделий с повышенными функциональными свойствам: из эластомеров, теплостойких полимерных композитов, фильтров для нефтепогружного оборудования и фильтрующих элементов, а также по разработке инновационных технологий и уникальных изделий.

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