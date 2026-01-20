В Балашихе предприятию вернут переплату за аренду земли после вмешательства омбудсмена

Предприятие из Балашихи добилось возврата переплаты за аренду земли после обращения в общественную приемную бизнес-омбудсмена и вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В Балашихе предприятие, много лет арендовавшее земельный участок под своим объектом недвижимости, столкнулось с завышенной арендной платой после объединения города с микрорайоном Железнодорожный в 2016 году. Тогда совет депутатов утвердил повышающий коэффициент при расчете арендной платы, что, по мнению компании, было сделано с нарушением порядка и сроков.

Компания неоднократно обращалась в различные инстанции, а затем прокуратура подала иск в суд. Суд признал действия муниципалитета неправомерными. Несмотря на это, предприятию продолжали выставлять счета с завышенной арендной платой, и в результате образовалась переплата более 400 тысяч рублей.

Вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки только после обращения в общественную приемную бизнес-омбудсмена и проведения совместных приемов с городским прокурором. Прокуратура выявила нарушения и внесла требование о возврате излишне уплаченных средств. Сейчас вопрос находится на стадии исполнения, предприятие ожидает возврата денег.

Заявитель отметил, что участок уже выкуплен, что снизит риски повторения подобных ситуаций. Предприниматели могут направлять жалобы по почте, электронной почте, телефону или обратиться в общественную приемную уполномоченного в Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.