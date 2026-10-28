В Балашихе открыли первую очередь промпарка на 3,5 тысячи рабочих мест

Балашиха остается одним из крупнейших промышленных центров Подмосковья: на территории округа работают шесть индустриальных парков. Всего в регионе действуют 72 индустриальных парка и более 80 импортозамещающих предприятий, создано свыше 400 тысяч новых рабочих мест, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам секретаря подмосковной «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, Подмосковье является лидером по развитию индустриальной инфраструктуры в России.

«Сегодня в Подмосковье действуют 72 промышленных парка. Для Балашихи особенно важно, что больше половины резидентов нового комплекса — производственные предприятия. Среди арендаторов и покупателей также логистические компании и предприятия розничной торговли. Всего здесь планируется создать 3,5 тысячи рабочих мест. Помещения передают с готовой отделкой офисной части, а рядом уже строят следующие корпуса», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Блоки оснащены инженерными коммуникациями и индивидуальными зонами погрузки. На территории предусмотрены парковка, благоустройство, охрана и управляющая компания.

Одно из преимуществ комплекса — транспортная доступность. Промпарк расположен в 15 минутах езды от МКАД по Горьковскому шоссе. Рядом находятся остановки общественного транспорта, жилые кварталы и торговые объекты.

«Особенно важно, что новые рабочие места появятся рядом с жилыми микрорайонами. Для жителей это возможность работать недалеко от дома, а для предпринимателей — развивать свое дело на современной площадке», — отметил глава Балашихи Сергей Лукичев.

За пять лет инвестиции в экономику Подмосковья выросли почти вдвое, реализовано 450 инвестиционных проектов. Сегодня региональные власти сопровождают более 1,8 тысячи проектов. Их реализуют в рамках новой народной программы: в течение пяти лет, они создадут свыше 460 тысяч новых рабочих мест.

В 2027 году планируется ввод Ликинского автобусного завода и завода холодильного оборудования и систем кондиционирования в индустриальном парке «Кабаново». Также продолжается строительство транспортно-логистического центра в Наро-Фоминске на 1,7 тысячи рабочих мест, реализация пяти крупных инвестиционных проектов в Щелкове на 6 тысяч рабочих мест и возведение индустриального парка «Цитадель» в деревне Ожерелки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.