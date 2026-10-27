В Балашихе открыли первую очередь крупнейшего в городе промпарка

Первый корпус промышленного парка «Балашиха» площадью 29,5 тыс. квадратных метров ввели в эксплуатацию 27 октября. Он предназначен для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь крупнейшего в Балашихе мультиформатного промпарка превысит 330 тыс. квадратных метров. Реализация проекта позволит создать около 3,5 тыс. рабочих мест. Здесь смогут разместиться производственные, логистические и торговые компании малого, среднего и крупного бизнеса.

«В июне здесь еще шла стройка, а теперь в первый корпус площадью почти 30 тысяч квадратных метров заезжают компании. Для Балашихи особенно важно, что больше половины резидентов – производственные предприятия», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Среди арендаторов и покупателей также есть представители логистики и розничной торговли. Комплекс объединит компактные производственные помещения, универсальные бизнес-блоки и крупные логистические площади. Здания спроектированы с учетом потребностей современных предприятий. Каждый блок имеет отдельный вход, инженерные коммуникации и собственную погрузочно-разгрузочную зону.

Промпарк расположен в 15 минутах езды от МКАД по Горьковскому шоссе. Путь до центра Балашихи занимает около семи минут. Рядом находятся остановки общественного транспорта и жилые микрорайоны.

«Он позволит привлечь новых инвесторов, поддержать действующий бизнес и предоставить жителям дополнительные возможности для профессиональной реализации», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Лукинчев.

«Балашиха» стала первым проектом девелопера Parametr на востоке Московской области. Дальнейшее развитие комплекса позволит сформировать в округе новую производственно-логистическую площадку для предприятий разных направлений.

Развитие промышленности входит в Народную программу «Единой России». В рамках ее реализации в Подмосковье создана сеть технопарков и особых экономических зон, предоставляющих бизнесу выгодные условия для развития, а жителям — новые рабочие места.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.