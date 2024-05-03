В апреле объем торгов на Мосбирже увеличился почти на 40%

Мосбиржа подвела итоги торгов за апрель 2024 года и выяснила, что их объем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на 40%, пишет «Коммерсант» .

Объем торгов в апреле 2023 года составлял 90,3 трлн рублей. Торги акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 81% год к году, составив 2,9 трлн рублей. Среднедневной объем торгов в апреле стал больше на 58%, чем год назад в это же время, составив 127,2 млрд рублей.

На фондовом рынке в апреле разместили 75 облигационных займов, сумма которых в общей сложности составила 3,2 трлн рублей вместе с учетом объема однодневных облигаций, составивших 2,3 трлн рублей.

На валютном рынке объем торгов вырос на 23%, достигнув 26,9 трлн рублей.

Ранее «Газпром» опубликовал отчет за 2023 год и его акции на Мосбирже упали на 4,2%. Одна акция стала оцениваться в 156,38 рубля.