В 2028 году в Дубне откроется фармзавод по производству стерильных лекарств

Завершается строительство современного завода по производству стерильных лекарственных препаратов в ОЭЗ «Дубна». Проект призван укрепить фармацевтическую безопасность страны и даст импульс развитию локального рынка труда.

Здесь будут производить в том числе жидкие лекарственные средства, требующие асептических условий: ампулы, флаконы, преднаполненные шприцы.

Препараты предназначены для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, ахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах. Большая часть продукции входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения и в настоящее время не производится в России.

В рамках реализации проекта планируется создать серийное производство следующих лекарственных средств: Алпростадил, Вальпроевая кислота, Галантамин, Дантролен,

Дексмедин, Добутамин, Левобупивакаин, Метотрексат, Налоксон, Нефопам, Норадреналин, Палиперидон, Палоносетрон, Сугаммадекс, Терлипрессин, Урапидил, Флумазенил, Фондапаринукс, Цисатрактурия, Цитореан и Эсмолол.

Мощность линии производства — 7 000 000 преднаполненных шприцев в год. На старте производства будет работать 40 сотрудников — технологи, аналитики и инженеры. В планах на 2027–2028 гг добавятся еще 60 специалистов в т. ч. операторы линий, контролеры качества и менеджеры логистики. Благодаря производству зависимость от импорта по ключевым группам стерильных препаратов снизится на 15–20%.

В 2030 году компания планирует начать экспортные поставки продукции в страны ЕАЭС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.