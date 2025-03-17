В 2025 году в России может подорожать чай более чем на 15-20%

Эксперт Колчина: цены на чай в 2025 году будут расти по ряду причин

Основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина рассказала, что к концу 2025 года чай в российских магазинах может подорожать более чем на 15-20%, сообщает Газета.ru .

«Цены на чай будут расти по следующим причинам. Во-первых, скажется общий рост инфляции на продукты питания. Во-вторых, могут повлиять колебания курса валют. Большой объем чая в Россию импортируется из Индии, Китая, Шри-Ланки и Кении, поэтому ослабление курса рубля к доллару/евро приведет к удорожанию импорта», — отметила эксперт.

Также, по ее словам, на увеличение цен на чай повлияют логистические издержки из-за повышения стоимости топлива, а также пищевые привычки россиян. Рост цен на кофе окажет влияние на стоимость чая, поскольку покупатели захотят сэкономить, покупая чай вместо кофе, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на чай.

Колчина считает, что наиболее значительный рост цен ожидается в категории элитных чаев, включая дорогостоящий белый чай, улун, пуэр и редкие разновидности, такие как Da Hong Pao, Габа и Silver Needle. Эксперт связала это с повышенным интересом со стороны ценителей, ограниченным объемом производства этих сортов, удорожанием импорта в связи с валютными колебаниями и сложностями в логистике. Прогнозируется, что к концу года стоимость этих чаев может увеличиться на 25-40%.

В наименьшей степени, по словам Колчиной, подорожают пакетированные чаи эконом-класса известных марок, рост цен составит 10-15%. Основными факторами, влияющими на стоимость в этом сегменте, являются увеличение стоимости чайного сырья (даже низкосортного), затрат на упаковку и транспортировку.

Ожидается, что стоимость классических черных и зеленых чаев (средний ценовой сегмент) к концу 2025 года вырастет на 10-20%. Речь идет о наиболее известных сортах, таких как индийский, цейлонский и китайский чай массового потребления. Инфляционные процессы, увеличение расходов на логистику и растущий спрос на качественный чай в среднем ценовом диапазоне — ключевые факторы, по которым стоимость будет увеличиваться, заключила специалист.