В 2025 году сильнее всего вырастут цены на импортную бытовую технику

«Сильнее всего в 2025 году вырастут цены на импортную бытовую технику: кондиционеры, холодильники и электронику», — сказал он.

Ввоз холодильников и кондиционеров в новом году станет лицензируемым, что потребует времени на его оформление, затрат на лицензию и хранение товаров, подчеркивает эксперт.

Что касается электроники, то рост цен также вызван подорожанием комплектующих, ослаблением рубля, проблемами с проведением платежей в Китай, сложной логистикой, добавляет Переславский.

Сегодня стало известно, что Федеральная таможенная служба прекратила пропускать через границу кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники, требуя у поставщиков лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с фреоном R-410, который используется в бытовой технике.