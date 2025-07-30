В 2025 году на рынок России вышло на 46% меньше международных игроков

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, в январе–июне 2025 года в России появилось всего семь новых зарубежных брендов, сообщает «КоммерсантЪ» .

Это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 59% ниже показателей первой половины 2023 года. Среди немногих новичков — турецкий модный бренд Les Benjamins, итальянская марка одежды Doucal’s и белорусская компания MUA.

Аналитики отмечают, что международные ритейлеры не только сокращают выход на российский рынок, но и начали покидать его. За первые шесть месяцев 2025 года иностранные компании освободили 6,2 тыс. кв. м торговых площадей в Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперты связывают эту тенденцию с изменением потребительских предпочтений, усилением конкуренции со стороны локальных игроков и общей экономической ситуацией.

По прогнозам IBC Real Estate, по итогам всего 2025 года динамика выхода новых международных брендов на российский рынок может снизиться на 35% по сравнению с 2024 годом.