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В 2025 г предельную ставку налога для подмосковных букмекеров повысят до 10 млн

В Мособлдуме в целом приняли закон, повышающий налоговую ставку для игорного бизнеса, доведя ее до предельного уровня в 10 млн рублей в месяц, передает корреспондент РИАМО.

«В настоящее время за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы пределы ставки налога на игорный бизнес составляют 3 млн рублей в месяц», – сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

1 января 2025 года предельная ставка налога повышается до 10 млн рублей в месяц.

Ефимов также отметил, что повышение ставки позволит дополнительно привлечь в бюджет региона 252 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», - сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.