В 2023 году российские банки выплатили кешбэк на 500 млрд рублей
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Возросшие доходы позволяют российским банкам выплачивать клиентам кешбэк от их покупок, так, по итогу 2023 года, выплаты банков РФ в этой категории достигли 500 млрд рублей, об этом рассказал вице-президент, руководитель управления платежей и переводов Т-Банка Сергей Хромов, пишет РИА Новости.
«Объем транзакций растет в среднем в 1,5-2 раза. Значит, будет расти и лояльность», — заявил Хромов.
Эксперт подчеркнул, что когда пользователи банков совершают покупки через их собственные рау-сервисы, то кредитные организации получают в 4,5 раза больше прибыли, чем от оплат клиентов через «Систему быстрых платежей».
«Различные pay-сервисы занимают большую долю в е-коме и в онлайн-ретейле. К 2027 году их доля будет порядка 60%», — подчеркнул Хромов.
На сегодняшний день банки могут выплачивать кешбэк россиянам от доходов. В будущем сумма выплат будет только расти.