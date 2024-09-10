В 2023 году российские банки выплатили кешбэк на 500 млрд рублей

Хромов: банки РФ по итогам 2023 года выплатили кешбэк на сумму 500 млрд рублей

Возросшие доходы позволяют российским банкам выплачивать клиентам кешбэк от их покупок, так, по итогу 2023 года, выплаты банков РФ в этой категории достигли 500 млрд рублей, об этом рассказал вице-президент, руководитель управления платежей и переводов Т-Банка Сергей Хромов, пишет РИА Новости .

«Объем транзакций растет в среднем в 1,5-2 раза. Значит, будет расти и лояльность», — заявил Хромов.

Эксперт подчеркнул, что когда пользователи банков совершают покупки через их собственные рау-сервисы, то кредитные организации получают в 4,5 раза больше прибыли, чем от оплат клиентов через «Систему быстрых платежей».

«Различные pay-сервисы занимают большую долю в е-коме и в онлайн-ретейле. К 2027 году их доля будет порядка 60%», — подчеркнул Хромов.

На сегодняшний день банки могут выплачивать кешбэк россиянам от доходов. В будущем сумма выплат будет только расти.