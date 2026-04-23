Десятикратного увеличения санкций за обман потребителей ждать не стоит, а вот повышение, скорее всего, неизбежно. Вместо этого есть альтернатива — привязать взыскания к выручке компаний, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Вероятность принятия и законодательного закрепления инициативы увеличения штрафов за введение потребителей в заблуждение, включая случаи предоставления недостоверной информации о свойствах товаров достаточно высока, считает Исмаилов. Ведь опасность таких деяний связана не только с финансовым обманом, но и потенциальным вредом жизни и здоровью (например, для аллергиков) и в целом для функционирования системы контроля качества продуктов, отмечает он. Однако вряд ли стоит ожидать столь радикального роста штрафов — в 10 раз, добавляет эксперт.

Действующие штрафы, предусмотренные ч.2 ст. 14.7 КоАП РФ, не пересматривались с 2014 года (от 100 до 500 тысяч рублей) и несоразмерны общественной опасности нарушений, потому не выполняют в должной мере превентивной функции, а производители предпочитают уплатить штраф, а не менять техническую карту производства товара. Авторы инициативы подчеркивают, что инфляция за период действия текущих размеров штрафов превысила 130% — и именно это является ключевым аргументом для пересмотра ответственности. Важно также и наличие полной поддержки проекта со стороны ключевых ведомств — Роспотребнадзора, Минсельхоза и Минпромторга.

«Однако здесь мы видим палку в двух концах: в законопроекте делается упор на несоразмерность опасности деяния и предусмотренного штрафа, в то время как десятикратный рост штрафов тоже заставляет задуматься о соразмерности. Рост санкций аж в 10 раз может просто разорить малый и средний бизнес, а не только наказать недобросовестных производителей, и это с учетом и так возросшего налогового бремени. Такие нарушения — это не всегда злой умысел, но и возможные технические ошибки в маркировке или непредвиденные случаи на производстве. Также само повышение ответственности не позволит решить проблему в отрыве от совершенствования системы контроля качества», — считает Исмаилов.

Возможным решением проблемы могло бы стать применение оборотных, а не фиксированных штрафов, привязанных к выручке, говорит он. Это позволит учитывать масштаб бизнеса и собственно фальсификата при применении штрафов и обеспечить соразмерность наказания. Помимо денежного взыскания, крайне важно применять конфискацию не только готовой продукции, но и сырья, которое использовалось для фальсификата, а также ввести ответственность ритейлеров за проверку продаваемых товаров, а в случае недостаточной проверки — солидарную ответственность за реализацию такой продукции.

«Исходя из приведенных аргументов, можно констатировать, что повышение штрафов, скорее всего, неотвратимо, однако в процессе обсуждения законопроекта они могут быть скорректированы либо в сторону уменьшения (в 2-3 раза), либо в сторону введения более прогрессивной системы определения размера штрафа (например, исходя из выручки)», — резюмирует Исмаилов.

По мнению юриста Юрия Александрова, увеличение штрафов оправдано только для крупного бизнеса, который занимается производством продукции и точно знает, что совершает действия по обману потребителя, например меняя рецептуру. Что касается малого и среднего бизнеса, который сейчас находится на грани выживания, то любые повышения мер ответственности и создания дополнительного административного давления будут только во вред и не могут считаться оправданными, полагает эксперт.

«На мой взгляд, попытка принятия указанных норм скорее нацелена на создание дополнительных источников пополнения бюджета, а не на защиту прав граждан», — высказывает свое мнение Александров.

С инициативой увеличить штрафы за обман покупателей в 10 раз выступили в Совете Федерации, пишет газета «Известия».

