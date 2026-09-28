Уведомят 33 тыс объектов: как выведут из тени продавцов табака в Подмосковье

Он объяснил, что под «серой» зоной понимаются объекты, которые не входят в сетевой ритейл, не работают с системой «Честный знак» и не относятся к торговым центрам, но осуществляют розничную продажу табака. Муниципальные власти знают об их существовании и ведут реестр, в котором насчитывается 33 тыс. потенциальных лицензиатов.

«Минсельхоз уведомит в цифровом режиме всех, кто попадает в систему „Честный знак“, всех, кто относится к сетевому ритейлу, торговым центрам — в общем объеме 26 тыс. таких объектов», — сказал Мосин.

Он отметил, что зоны запрета табачной продукции могут устанавливаться регионами самостоятельно. В Подмосковье планируется, что в список войдут места отдыха детей, проведения официальных соревнований, объекты социального обслуживания, отдыха на воде и религиозные объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.