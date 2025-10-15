Утвержден прогноз социально-экономического развития Москвы на 2026–2028 годы

В столице утвердили прогноз социально-экономического развития на 2026–2028 годы. Экономика города демонстрирует высокую устойчивость. Ожидается, что в ближайшие три года положительная динамика будет сохраняться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Инвестиционная активность остается главным драйвером роста. В следующем году она составит 2,5%, а с 2027-го постепенно ускорится до 4,0–4,5% ежегодно», — отметил Собянин.

Он уточнил, что рост показателей обрабатывающей промышленности в 2026–2028 годах составит 7,5% ежегодно. Также продолжит расти и потребительский сектор — от 1,0% до 1,5% розничная торговля и от 2,0% до 3,0% платные услуги населению. Ожидаемый годовой рост ВРП Москвы в 2026–2028 годы будет находиться в диапазоне 2–3%.

Мнение эксперта

По словам к. э. н., доцента кафедры налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ, гендиректора Московского отделения Academy Isource Алексея Шестемирова, при анализе динамики и трендов социально-экономического развития города Москвы на 2026–2028 годы, которые в полной мере учитывают сложившуюся тенденцию развития мировой экономики и перспективы общероссийской действительности, можно сделать вывод о достаточно взвешенном и всестороннем подходе к формированию прогнозных показателей.

«Совершенно очевидно, что антиинфляционная политика ЦБ РФ и политика укрепления технологического суверенитета Российской Федерации уже в 2025 году стабилизировали темпы инфляции, а в среднесрочной перспективе позволят вывести ее к установленному мегарегулятором целевому показателю в 4%», — подчеркнул Шестемиров.

По его мнению, вселяют оптимизм прогнозные показатели увеличения темпов экономического роста города Москвы на стабильные 2–3%, отражая сложившуюся позитивную динамику развития всех сфер экономики столицы.

Москва — лидер промышленности России

Из самых знаковых трендов Шестемиров выделяет прогнозируемый существенный прирост обрабатывающих производств на уровне 7,5% ежегодно. Город Москва становится одним из лидеров промышленности в РФ, что подтверждают создание и проведение I Московского инвестиционно-промышленного форума, а также плановые активности на 2026 год.

«Сохранение в среднесрочной перспективе доли бюджета развития в городе Москве на уровне почти 50% подтверждает ориентиры руководства города на поддержание высокого уровня жизни населения столицы, продолжение и укрупнение реализации запланированных инвестиционных проектов, а также на конструктивные и инновационные трансформации городской инфраструктуры», — пояснил эксперт.

Рост производственной активности и инвестиций

Главный экономист «Т-инвестиции» Софья Донец рассказала, что развитие экономики Москвы с начала года шло в рамках общих для России трендов: охлаждение активности после ускоренной динамики прошлого года. Но были и отличия: так, инфляция, особенно в сегменте товаров, замедлялась быстрее российской (с начала года по товарам практически зафиксирована дефляция), что в том числе отражает как высокую обеспеченность предложением и конкуренцию между ритейлерами, так и более выраженное торможение спроса.

При этом, по ее словам, рост производственной активности и инвестиций в Москве остается выше средних по стране, что стало традиционным для столицы в последние годы за счет как мер поддержки со стороны города, так и в целом выигрышного положения столицы как крупнейшего мегаполиса. Жесткость рынка труда сохраняется, безработица в Москве почти на нуле, но за счет притока кадров из других регионов это ограничение частично преодолевается.

«Прогноз правительства Москвы на трехлетку выглядит адекватным сложившимся трендам и макроэкономическим условиям. Рост ВРП ожидается на уровне 2–3% г/г — это фактически уровень роста, который мы оцениваем как потенциально устойчивый для России в целом. Это значит, что урбанистическая экономика мегаполиса позволяет частично смягчать торможение, которое заметно в экономике в целом (по России мы прогнозируем рост ВВП ниже 1% в 2025 и 2026 годах) на фоне сложной внешней ситуации, сворачивания бюджетного стимула и жесткости кредитных условий. Такой рост не является перегревом и позволяет инфляции продолжить замедляться к целевым 4%», — сказала Донец.