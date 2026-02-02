Устойчивый тренд: насколько могут вырасти цены на доставку и рестораны в РФ

Эксперт Якимец: цены в ресторанах и на доставку могут вырасти в России на 15-16%

В 2026 году жителям России не стоит надеяться на снижение стоимости посещения ресторанов или заказа еды на дом. Такой прогноз озвучил руководитель отдела маркетинга и продуктовой стратегии сервиса «Чиббис» Александр Якимец. В текущем году цены, наоборот, могут подскочить на 15–16%, пишет Газета.ru .

Анализ динамики среднего чека с 2016 по 2025 год демонстрирует устойчивый тренд к росту цен. Если в период с 2016 по 2019 год увеличение было незначительным — 2-4% в год, то после пандемии ситуация изменилась. В 2024 году был зафиксирован рекордный скачок среднего чека на 15,8%, а в 2025 году — на 15,6%. Согласно прогнозам, в 2026 году рост цен в заведениях общепита и службах доставки, при условии сохранения качества и объема блюд, останется на уровне 15-16%.

Эксперт выделил несколько факторов, обуславливающих данную тенденцию. Во-первых, общая экономическая обстановка влияет на формирование цен. Высокая ключевая ставка ведет к удорожанию кредитов, а увеличение НДС создает дополнительную финансовую нагрузку на предприятия, включая рестораны.

Во-вторых, существенный рост издержек является основным фактором последних двух лет. Цены растут практически на все составляющие ресторанного бизнеса. Заработная плата персонала (поваров, курьеров, официантов) увеличивается опережающими темпами из-за нехватки кадров, что представляет собой значительную часть расходов. Стоимость продуктов и ингредиентов остается высокой. Услуги логистики и доставки также становятся дороже.

В-третьих, значительно возросла стоимость привлечения новых клиентов. Затраты на цифровую рекламу увеличиваются на 35-40% ежегодно, а количество эффективных каналов продвижения сокращается.

