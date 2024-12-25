Успеть до Нового года: перевод накопительной пенсии в ПДС дает новые возможности

В 2024 году россиянам предоставили право самостоятельно управлять средствами накопительной пенсии. Чтобы уже в 2025 году включить эти деньги в личные сбережения, важно успеть перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС) до 31 декабря 2024 года, сообщила РИАМО эксперт СберНПФ Алла Пальшина.

Ранее срок для перевода средств накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений был установлен до 30 ноября. Однако президент РФ подписал закон и продлил процедуру до конца декабря. Благодаря этому большее число участников программы долгосрочных сбережений смогут воспользоваться такой опцией. И спрос на это есть. По статистике НПФ за 9 месяцев 2024 года, участники заявили к переводу в ПДС 36,5 млрд рублей средств накопительной пенсии. Этот показатель в июле–сентябре вырос на 49% квартал к кварталу.

Что дает перевод накопительной пенсии в ПДС

Перевод средств накопительной пенсии в ПДС дает человеку сразу несколько возможностей, объяснила Пальшина. Во-первых, он сможет самостоятельно определять период выплат, который будет закреплен в договоре с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Например, на 5 или 10 лет. Женщины могут начать получать выплаты с 55 лет, мужчины — с 60 лет, а также через 15 лет участия в программе. При этом достаточно выполнить любое из этих условий.

Во-вторых, в любом возрасте через 15 лет после открытия программы долгосрочных сбережений человек сможет снять всю накопленную сумму, включая переведенные средства накопительной пенсии. В-третьих, в «особой жизненной ситуации», например, при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения, доступ ко всей сумме возможен в любой момент.

И, наконец, скрытая особенность, про которую почему-то никто не говорит: средства накопительной пенсии в ПДС будут застрахованы надежнее. Страховку в обоих случаях обеспечивает Агентство по страхованию вкладов. Однако в обычных условиях — пока средства накопительной пенсии находятся в системе обязательного пенсионного страхования — защищены только 100% номиналов страховых взносов на этапе накоплений. А вот инвестиционный доход, который может составлять десятки тысяч рублей, не гарантирован.

ПДС меняет эту историю. В ней средства накопительной пенсии застрахованы на 100%, а также защищен заработанный по ним инвестиционный доход. Аналогичная гарантия действует для полученного софинансирования. При этом личные взносы человека и доход по ним также застрахованы АСВ на сумму до 2,8 млн рублей.

Государственное софинансирование и налоговый вычет в ПДС

В рамках ПДС также предусмотрены государственное софинансирование и налоговый вычет на личные взносы граждан. В течение первых 10 лет участник программы может получать до 36 тыс. рублей в год. С налоговым вычетом получится возвращать до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате налога 13%. Если налог выше, сумма возврата будет увеличена (например, при ставке 15% — до 60 тыс. рублей). Дополнительно при получении выплат по ПДС доход не облагается налогом.

Как перевести накопительную пенсию в ПДС

Перевод средств накопительной пенсии в ПДС внутри одного НПФ является наиболее быстрым и доступным вариантом. Для этого достаточно оформить договор ПДС и подать заявление на перевод. В результате средства окажутся на личном ПДС-счете уже в начале следующего года, а весь инвестиционный доход сохранится.

Если же необходимо перевести средства в ПДС другого НПФ, процесс будет более длительным, а человеку придется учесть ряд нюансов, чтобы не потерять инвестиционный доход. Сначала потребуется перейти в выбранный фонд — для этого нужно заключить договор об обязательном пенсионном страховании и подать заявление в Социальном фонде России (СФР) И только на следующем этапе — будет доступен перевод средств накопительной пенсии в ранее открытую ПДС.

Согласно последним данным, на 22 ноября в программу долгосрочных сбережений вступили 2,1 млн человек. Из них 1,3 млн присоединиться к программе помог СберНПФ.