Ушедшие из России иностранные бренды будут возвращаться «громко»

Иностранные бренды будут возвращаться в Россию не менее «громко», чем уходили. При этом маркетинговые бюджеты возрастут, поскольку компаниям придется отвоевывать позиции у российских и китайских производителей, сообщил РИАМО гендиректор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

Решение о возвращении компаний, которые ушли из России добровольно, остается на усмотрение менеджмента. В случае, если переговорный процесс будет продолжен, многие захотят вернуться, поскольку ушли лишь частично (сохранили офисы, продлевают действие исключительных прав на товарный знак, передали бизнес во временное управление с возможностью последующего выкупа и т. д.), уверен эксперт.

«Думаю, возвращаться ушедшие бренды будут не менее «громко», чем уходили, маркетинговые бюджеты возрастут, поскольку им придется отвоевывать позиции у российских и китайских производителей. И тут уже будет все зависеть от сферы. Если мы говорим о потребительских товарах повседневного спроса (Fast-Moving Consumer Good) и таких компаниях, как, например, Coca-Cola и Pepsi, то им придется сложнее. Если же речь идет о более дорогостоящих товарах, приобретаемых редко, то тут ситуация иная», — заявил Зайцев.

Результаты исследования Bain & Company говорят о том, что основу баз таких брендов составляют консервативные и малоактивные покупатели, приверженные конкретному производителю. Это хорошо иллюстрирует ситуация с Apple, реализация продукции которой в денежном выражении за прошлый год заняла 32% рынка России. И это несмотря на то, что компания ушла из РФ почти 3 года назад, лишила свои смартфоны на территории страны официальной сервисной поддержки и ограничила функциональность своей продукции для российских пользователей, отметил эксперт.