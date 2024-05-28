сегодня в 11:49

Ущерб от майских морозов в России предварительно составил свыше 10 млрд рублей

Предварительный ущерб от заморозков в мае в РФ составил более 10 млрд рублей. На данный момент в Минсельхозе активно подсчитывают убытки от морозов в мае, сообщает Baza .

Фермеры на местах считают сумму ущерба, которую отправляют в правительство региона, где проверяют данные. После утверждения сведения передают в Минсельхоз.

На данный момент сумма ущерба составляет более 7 млрд рублей, но подсчеты еще не закончены, цифра может увеличиться. Подсчет убытков осложняется, поскольку фермеры считают ущерб с упущенной выгодой, а для отчетов необходимы прямые затраты.

Наиболее пострадавшими от заморозков регионами являются Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Курская, Саратовская, Пензенская, Ростовская и Волгоградская области. В основном пострадали плодовые культуры.

На основе цифр ущерба на правительственной комиссии могут принять решение о введении режима ЧС.