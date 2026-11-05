Urals под угрозой: открытие Ормузского пролива ударит по доходам бюджета

Нефть дешевеет четвертый день подряд: утром 5 ноября Brent опустилась до 93,65 доллара за баррель, WTI — до 86,98 доллара, а на предыдущей сессии обе марки потеряли более 8%. Текущие цены закладывают достаточно смелые ожидания завершения конфликта с Ираном, но полностью его еще не учитывают, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

По его словам, снижение продолжится только в том случае, если ожидания мирного урегулирования будут подкреплены реальной информационной и событийной повесткой. Пока главная неопределенность связана с намерениями США — особенно на фоне результатов выборов и комментариев вице-президента Джея Ди Вэнса о том, что конфликт стал основной причиной поражения республиканской партии.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается двойственной. Параллельно с дипломатией сохраняется военная эскалация: за последние дни зафиксированы подрывы танкеров на минах и захваты судов. Если пролив все же откроется, предложение нефти может резко вырасти за счет вывоза скопившихся в акватории объемов.

Однако, как отметил эксперт, ближневосточный экспорт уже частично адаптировался — через альтернативные маршруты суммарные поставки из региона в моменте превышали даже доконфликтный уровень, более 20 млн баррелей в сутки. Поэтому открытие пролива добавит скорее к общему объему, чем компенсирует дефицит.

Для российских экспортеров открытие пролива — умеренно негативный фактор.

«Вероятное падение Brent в районе 85 долларов за баррель повлияет и на цену Urals, снижая нефтегазовые доходы бюджета и выручку экспортеров», — пояснил Скрябин.

После открытия пролива на цену будут влиять два разнонаправленных фактора: дополнительный спрос на нефть для восстановления потраченных за месяцы конфликта резервов и дополнительный объем предложения. Помимо этого, скорее всего, останется определенная премия за риск на случай возобновления конфликта.

«Поэтому вряд ли коррекция в ценах на нефть будет к уровням конца февраля. Скорее, диапазон 80–85 долларов за баррель видится как среднесрочный», — резюмировал эксперт.

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