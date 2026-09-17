Университет Вернадского в Балашихе заключил соглашение с вузом Китая

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе подписал меморандум о сотрудничестве с Циндаоским сельскохозяйственным университетом Китая. Документ предусматривает совместные проекты в агропромышленной сфере, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Делегация Циндаоского сельскохозяйственного университета во главе с проректором, профессором Чжан Юймэй посетила Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе. Руководители вузов провели рабочую встречу, посвященную развитию международного сотрудничества.

Стороны обсудили совместное использование научного и технологического потенциала. Приоритетными направлениями станут разработка прикладных решений для агропромышленного сектора, академическая мобильность, совместные исследования в сельском хозяйстве и обмен опытом.

Главным итогом визита стало подписание меморандума о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию международных проектов, проведение мастер-классов, профильных выставок и научных конференций, а также программ повышения квалификации и стажировок для преподавателей и научных сотрудников.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что партнерство с китайскими коллегами поможет внедрять передовой мировой опыт в агропромышленный комплекс, повышать качество подготовки молодых специалистов и развивать научно-исследовательский потенциал отрасли Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.