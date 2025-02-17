Uniqlo, H&M и Inditex: иностранные бренды пригласили вернуться в Россию

Представители Союза торговых центров (СТЦ) направили письма фирмам — изготовителям одежды Uniqlo, H&M и Inditex (в компанию входят Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho). Организация предлагает рассмотреть возможность возобновления их работы в РФ, сообщает РИА Новости .

Сотрудники СТЦ поговорили с представителями 100 крупнейших торговых центров в РФ. Более половины из них сказали, что готовы возобновить сотрудничество с иностранными брендами. Также они пообещали оперативно сдать помещения в аренду или же освободить некоторую площадь, чтобы покрыть все потребности.

Союз торговых центров пообещал поддерживать диалог между зарубежными брендами и арендаторами. Также в СТЦ сказали, что помогут решить проблемы с логистикой и осуществят содействие в реинтеграции на рынке.

«Если ваши компании рассматривают возможность возобновления работы в российском секторе розничной торговли, мы приглашаем вас обсудить потенциальные возможности», — отметили в обращении к брендам.

Ранее сообщалось, что японский изготовитель одежды Uniqlo может вернуться на российский рынок.