UNIQLO может вернуться на российский рынок

Японская компания UNIQLO, продающая одежду, допускает вероятность возвращения на российский рынок. Ряд экс-сотрудников получил сообщения от бывшего начальства о том, что вскоре магазины в РФ могут снова заработать, сообщает SHOT .

UNIQLO не делала официальных заявлений о том, что собирается вернуться в Россию. Источник в Минпромторге РФ отметил, что даже если такие планы у компании есть, для полноценного возвращения ей нужно будет примерно полтора-два года.

Такое количество времени понадобится, чтобы арендовать помещения. Помимо этого, большое количество времени уйдет на найм и обучение сотрудников, наладку поставок.

При этом дочерняя компания японской Fast Retailing Co., LTD в России, ООО «Юникло (РУС)» до сих пор работает. Она делает отчеты о финансовом состоянии и направляет сведения в Соцфонд.

Ранее политолог Вадим Сипров сказал, что бренды PepsiCo, Coca-Cola, MasterCard и McDonald’s могут вернуться в РФ до конца 2025 года.