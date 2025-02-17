Политолог рассказал, что «Макдоналдс» может вернуться в Россию до конца года

Политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, что бренды PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa, MasterCard и McDonald’s могут вернуться в Россию до конца 2025 года, сообщает aif.ru .

По его словам, возвращение иностранных брендов в РФ растянется по времени. Важную роль сыграет степень лояльности США к тем странам, где находятся штаб-квартиры компаний, которые захотят вернуться.

«Первыми вернутся американские бизнесы и бренды… Возможно, к концу года в России снова появятся вывески Макдоналдс», — подчеркнул политолог.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приостановила работу своих заведений в России 14 марта 2022 года. Руководство компании приняло такое решение из-за проведения спецоперации российских вооруженных сил на Украине, а также из-за возникших логистических, технических и операционных сложностей на фоне экономических санкций, которые США и их союзники ввели в отношении России. К McDonald’s присоединились и другие иностранные компании, приостановив свою деятельность в стране: IKEA, OBI, Inditex и другие.