UniCredit опровергла планы ликвидировать бизнес в России

UniCredit не намерен прекращать деятельность в России и не собирается возвращать банковскую лицензию своему российскому филиалу — ЮниКредит Банку, сообщает агентство Reuters .

Ранее СМИ сообщали, что UniCredit сворачивает бизнес на территории РФ. Изначально итальянская группа рассматривала продажу банка, а затем начала обсуждение полной ликвидации бизнеса.

«UniCredit подтверждает, что в стратегии, которую мы реализуем и последовательно доводим до сведения рынка в отношении операций в России, изменений нет», — говорится в заявлении представителя банка.

В UniCredit добавили, что в России деятельность группы сосредоточена на обслуживании зарубежных компаний и обработке платежей, включая транзакции в евро и долларах.

