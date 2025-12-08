Укрепление рубля к юаню на этой неделе будет сохраняться — мнение эксперта

Финансист: курс юаня с 8 по 12 декабря не превысит 11 рублей

Укрепление рубля в паре к юаню, которое наблюдалось на прошлой неделе, скорее всего, будет сохраняться и в период с 8 по 12 декабря. Необходимость продажи валюты как со стороны государства, так и со стороны экспортеров, играет на стороне национальной валюты, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

При этом снятие ограничений на перевоз средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, является сигналом со стороны ЦБ, что укрепление рубля уже чрезмерно, отмечает он.

Юань поддерживают новости о словесных интервенциях со стороны лидеров ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за создание условий для роста прямых китайских инвестиций в экономику ЕС. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Пекине по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Таким образом, подтверждая, что Китай имеет все возможности завоевать лидерство в технологической глобальной гонке, говорит Тимошенко.

По мнению финансиста, торговый диапазон юаня на этой неделе составит 10,75-11,00 рублей.