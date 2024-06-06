Украинская компания хочет отсудить у РФ 2,5 млрд долларов из-за Каховской ГЭС

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«Укргидроэнерго» подаст в суд на Россию из-за разрушения Каховской ГЭС

Украинская компания «Укргидроэнерго» намерена подать иск против России в Международный арбитражный суд. По словам главы организации Игоря Сироты, они обвинят РФ в якобы уничтожении Каховской ГЭС и затребуют компенсацию в размере 2,5 миллиарда долларов, сообщает «Царьград» .

Сирота добавил, что Москве якобы давали полгода, чтобы россияне по своей воле возместили «причиненные убытки». По словам главы «Укргидроэнерго», они потребуют с России крупную сумму из-за «утерянной выгоды, стоимости строительства и восстановления станции».

«Мы будем требовать компенсации убытков», — заявил Сирота.

Власти России неоднократно заявляли, что Каховскую ГЭС разрушила украинская армия. Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся на гидроэлектростанции как теракт.