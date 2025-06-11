Угроза дефолта нависла над американской экономикой

США могут испытать дефолт во второй половине 2025 года

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что страна может столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже во второй половине лета, сообщает ТАСС .

На экстренных слушаниях в Конгрессе глава Минфина предупредил, что точная дата наступления кризиса остается «движущейся целью», но середина или конец лета представляются наиболее вероятными сроками.

При текущем размере госдолга в 36,9 триллиона долларов администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с жесткой необходимостью срочного повышения потолка заимствований. Особую опасность ситуации придает календарный фактор — пик кризиса может прийтись на август, когда Конгресс традиционно уходит на каникулы.

Бессент недвусмысленно связал надвигающуюся катастрофу с фискальной политикой действующей администрации, указав на рекордный бюджетный дефицит, который в текущем финансовом году достигнет 6,5-6,7% ВВП.

«Мы наблюдаем взрывной рост расходов, не имеющий прецедентов в современной истории», — заявил министр, подчеркивая, что это уже третий год подряд, когда дефицит превышает 6% ВВП.

Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса, без радикальных изменений в фискальной политике государственный долг США может преодолеть психологически важную отметку 50 триллионов долларов уже к 2034 году. Экономисты предупреждают, что даже гипотетическая угроза дефолта способна спровоцировать цепную реакцию на глобальных финансовых рынках, включая обвал фондовых индексов, резкий рост доходностей казначейских облигаций и девальвацию доллара как мировой резервной валюты.