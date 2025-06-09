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УФАС по Подмосковью предупредило об ответственности за дискредитацию товара

Московское областное УФАС России предупредило хозяйствующий субъект о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Управление выявило в его действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся в дискредитации товара конкурента. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ООО «Предприятие „ФЭСТ“», содержащее информацию о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения обращения управлением установлено, что хозяйствующий субъект распространил в карточке своего товара на торговой площадке недостоверную информацию о низком качестве товара конкурента.

По результатам рассмотрения обращения управлением в действиях хозяйствующего субъекта выявлены признаки нарушения пункта 1 статьи 14.1 закона о защите конкуренции.

В связи с изложенным управлением направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Хозяйствующий субъект должен устранить выявленные нарушения в течение двадцати календарных дней с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.