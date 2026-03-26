УФАС оштрафовало «Россети Московский регион» на 600 тыс рублей

Московское областное УФАС оштрафовало ПАО «Россети Московский регион» на 600 тыс. рублей за нарушение сроков технологического присоединения в Раменском округе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился житель Раменского муниципального округа с жалобой на несоблюдение сроков подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Речь идет о нарушении Правил технологического присоединения.

В ходе административного расследования ведомство установило, что компания не выполнила мероприятия по технологическому присоединению в установленный срок. Ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение. Повторность стала основанием для назначения штрафа по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

