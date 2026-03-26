УФАС оштрафовало «Россети Московский регион» на 600 тыс руб.

Московское областное УФАС России оштрафовало ПАО «Россети Московский регион» на 600 тыс. рублей за срыв сроков технологического присоединения в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился житель Одинцовского городского округа Московской области. Заявитель сообщил о нарушении Правил технологического присоединения: компания не выполнила мероприятия по подключению энергопринимающих устройств к электросетям в установленный срок.

В ходе административного расследования ведомство подтвердило нарушение. Ответственность за него предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение. Повторность стала основанием для назначения штрафа по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

