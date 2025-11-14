Ученые разработали метод конструирования закваски для термостатной прродукции

Научно-исследовательский центр пищевой промышленности и фармацевтики «Иван-поле» сообщает о завершении разработки инновационного метода интеллектуального конструирования заквасочных культур. Технология позволяет целенаправленно управлять микробиологическими взаимодействиями в процессе производства термостатных продуктов, решая ключевую проблему отрасли — нестабильность брожения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Разработка была инициирована для преодоления технологических сложностей, характерных для термостатного способа сквашивания, при котором ферментация продукта происходит уже в потребительской упаковке. Этот способ, несмотря на преимущества для сохранения полезных свойств, часто приводит к вариабельности вкуса, текстуры и кислотности из-за сложного и плохо контролируемого взаимодействия штаммов микроорганизмов.

Новый метод, основанный на глубоком анализе метаболических путей и принципах микробной синергии, позволяет с высокой точностью прогнозировать и задавать параметры ферментации. Это обеспечивает не только стабильно высокое качество продукции от партии к партии, но и значительно увеличивает срок ее хранения без потери потребительских свойств. Ключевыми преимуществами технологии являются гарантированное достижение заданных органолептических и физико-химических показателей продукта, увеличение срока годности термостатных продуктов при сохранении их вкуса и консистенции и появление возможности для создания принципиально новых категорий продуктов.

Научно-исследовательский центр пищевой промышленности и фармацевтики «Иван-поле» специализируется на разработке инновационных решений для пищевой и фармацевтической отраслей. Деятельность центра направлена на импортозамещение критических технологий и создание продуктов будущего.

