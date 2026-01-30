Ученые МФТИ из Подмосковья создали модель для повышения безопасности ледоколов

Ученые МФТИ разработали физико-математическую модель, позволяющую точно прогнозировать разрушение льда при столкновении с корпусом судна, что поможет повысить безопасность ледоколов на Северном морском пути и снизить затраты на испытания, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Специалисты МФТИ создали новую компьютерную модель, которая учитывает все стадии взаимодействия судна с льдом — от упругого до хрупкого состояния. Это позволит инженерам заранее просчитывать риски аварий, проектировать более прочные ледоколы и уменьшить необходимость дорогостоящих натурных испытаний в Арктике.

По словам научного руководителя кафедры вычислительной физики МФТИ Игоря Петрова, лед под нагрузкой может вести себя как упругое стекло или пластилин, а затем внезапно разрушаться. Разработанная модель учитывает эти особенности с высокой точностью благодаря использованию математической модели Прандтля-Рейсса и разрывного метода Гарелкина. Такой подход позволяет каждой ячейке расчетной сетки вести себя независимо, а специальные алгоритмы регулируют передачу нагрузок между ними.

Модель успешно прошла валидацию на задачах с разными типами взаимодействия и показала соответствие натурным наблюдениям. В дальнейшем ученые планируют расширить возможности модели для учета влияния солености и температуры на прочность льда.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.