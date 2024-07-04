Ученые из Подмосковья стали лауреатами губернаторской премии за коммерциализацию

В Московской области ученые стали лауреатами премии губернатора за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов 2024 году в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Вручены 10 премий в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В этом году победителями премии Губернатора стали сотрудники известных в регионе предприятий: «Загорский трубный завод», машиностроительное конструкторское бюро «Факел», корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и других. Общая сумма составила 10 млн рублей. Средства предоставлены каждому коллективу в размере 1 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Получателями премии за коммерциализацию стали сотрудники предприятий и организаций из городских округов: Жуковский, Долгопрудный, Сергиево-Посадский, Химки, Королев, Раменский, Фрязино и Красногорск.

Авторские коллективы представили инновационные проекты и разработки, которые имеют практическое применение и соответствуют приоритетным для Московской области направлениям развития науки, технологий и техники. Среди таких — станция для контроля работоспособности бортового оборудования, средство измерений пропускной способности сети, оборудование для обнаружения аварий на кабельных и воздушных линиях распределительной сети, навигационная система для определения параметров ориентации и навигации в малых БПЛА и другие.

В числе получателей гранта — компания «Онкобокс» из Долгопрудного, которая создала комплексную информационную платформу для персонализации лечения онкологии и поиска новых терапевтических мишеней. Система уже активно применяется как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

Платформа «Онкобокс» помогает врачам подбирать под каждого пациента наилучшее лекарство для лечения рака. Сначала образец опухоли пациента исследуется в лаборатории, а далее результаты загружаются на платформу и анализируются с помощью специального искусственного интеллекта. В заключении предоставляется список рекомендуемых онкопрепаратов для лечения.

Премия Губернатора Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов вручается ежегодно с 2020 года. Под коммерциализацией понимается получение прибыли от разработанной технологии свыше 71 млн рублей за последние 5 лет. Премия присуждается по итогам конкурса за достижения в приоритетных направлениях и может быть вручена как отдельным сотрудникам организаций, так и авторским коллективам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.