Участники столичной «Академии инноваторов» привлекли 300 млн руб инвестиций

Около 300 млн рублей инвестиций и грантов привлекли участники столичной «Академии инноваторов». Финал четвертого потока московского акселератора прошел во время Всероссийского форума технологического предпринимательства, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития мегаполиса.

В мероприятии участвовали городские стартапы, инвесторы, политики и представители крупного бизнеса. Посетителям показали работы наиболее эффективных резидентов программы. Были проведены презентации и встречи со специалистами.

«Большинство участников акселератора — молодые предприниматели», — отметила заммэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Около 50% проектов из рейтинга 100 лучших создали выпускники университетов или же студенты, которые скоро их закончат. Этот показатель регулярно увеличивается, подчеркнула Сергунина.

Наибольшую активность проявили студенты и выпускники московских вузов МФТИ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана и НИТУ «МИСИС».

Во время четвертого потока стартапам удалось привлечь около 90 млн рублей в виде инвестиций и грантов. 28 продуктов проверили в работе на платформах больших компаний.

Не менее ключевым показателем, по мнению Сергуниной, считается качество подписанных договоров. Команды подписали 57 контрактов на сумму 40 млн рублей. 6 стартапов смогли начать сотрудничать с иностранными инвесторами — Турцией, Казахстаном и Саудовской Аравией.

Выросло количество проектов, в которых используется искусственный интеллект, дополненная реальность и большие данные. Наиболее популярные направления: программное обеспечение — 18%, инновации в сфере медицины — 8%, решения для промпредприятий и онлайн-торговли — 6%.

Примеры проектов

Участница Диана Мелихова создала систему для управления лабораторными и производственными процессами. С помощью нее можно вести учет реактивов, автоматизировать отчеты, делать карту оборудования и заниматься планированием.

Еще один участник, Михаил Башкирев, создал программу с ИИ. Она следит за датчиками и определяет, не поломана ли техника. Стартап мужчины получил грант на сумму один млн рублей. В дальнейшем будет проведено тестирование программы на заводе в Саранске.

Предприниматель Дмитрий Пальчиков помогает ускорить и упростить процесс рекрутинга на работу начинающих специалистов. Им предлагают виртуально постажироваться и получить некий рейтинг. Технологию могут применить в одном из департаментов правительства Москвы. Ее также используют в двух крупных банках.

В топ-10 лучших сервисов будет программа по поиску помещений для хранения вещей, система для восстановления после тренировок. Перспективной признана и электронная платформа для выполнения задач.

Сергунина напомнила, что со дня, когда «Академию инноваторов» запустили заново в июле 2023 года, в ней начали участвовать 22 тыс. бизнесменов. Среди них есть разработчики из 300 городов РФ. В проекте участвуют и иностранцы — жители Нигерии, Индии и ряда других государств.

Разработано около 4 тыс. современных проектов, 500 стартапов. Суммарное количество привлеченных инвестиций и грантов уже выше суммы 300 млн рублей. Общий оборот резидентов равен 450 млн рублей.