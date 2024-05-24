Участники форума «Госзаказ» обсудили проблемы закупок образовательных услуг

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Минобрнауки: эффективность расходов на образование зависит от качества закупок

На Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» в Москве состоялась отраслевая секция, посвященная закупкам в сфере образования. Ее участниками стали представители Минобрнауки, Минпросвещения, заказчики и эксперты, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Так, руководитель АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений» Павел Лисин поднял проблему качества образовательных услуг для подготовки специалистов в сфере закупок. По его мнению, проведение аукционов вместо конкурсов приводит к демпингу на рынке, что негативно сказывается на качестве обучения.

«Отсутствие минимальной окупаемости делает непривлекательным участие опытных образовательных организаций в торгах», — пояснил Лисин.

Замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Наталья Хабарова, в свою очередь, отметила, что ключевую роль в эффективности бюджетных расходов на образование играет качество закупочных процедур.

Эксперты также предложили ряд решений по данной теме. Среди предложений — проводить конкурсы, а не аукционы на оказание образовательных услуг, установить тариф для человеко-часа обучения, контролировать процесс исполнения контрактов.

Кроме того, Минобрнауки подняло вопрос о необходимости перевода в закрытый контур закупок дорогостоящего научного оборудования из-за сложностей, связанных с санкциями.