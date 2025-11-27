У самозанятых появятся новые обязательства в 2026 году — мнение эксперта

Эксперт Мичурина: базовый налог для самозанятых в 2026 году может вырасти до 11%

Статус самозанятых в 2026 году, скорее всего, будет постепенно расширяться и дополняться новыми обязательствами. Формат самозанятости уже доказал свою эффективность: он вывел огромный пласт людей из серой зоны, отбросил бюрократию и дал возможность миллионам официально работать без сложностей, бухгалтерии и больших затрат, заявила РИАМО основатель партнерской сети Devtek, CPA-сети FinCpaNetwork и платежной системы BeMorePay Татьяна Мичурина.

Именно поэтому государству нет смысла отказываться от модели, которая делает экономику прозрачнее и удобнее в администрировании.

При этом ограничения режима остаются очевидными — самозанятость не масштабируется, отмечает она. Многие, достигнув лимита дохода, вынуждены переходить на юридическое лицо, что резко увеличивает нагрузку. Поэтому логично ожидать, что государство будет корректировать режим, но не отменять его, говорит эксперт.

«Вероятнее всего появятся обязательные взносы за медстрахование, пенсионные накопления и больничные, а базовая налоговая ставка вырастет примерно до 11%. Это позволит сохранить разницу с наймом, но обеспечить бюджету стабильные поступления», — считает Мичурина.

Фактически самозанятость стала полноценным элементом рынка труда — особенно в сервисах, доставке, репетиторстве и IT. Поэтому в 2026 году и далее статус самозанятых будет эволюционировать, но не исчезать: государству важно сохранить доступный формат входа в предпринимательство, который доказал свою востребованность, резюмирует эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.