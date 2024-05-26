У некоторых россиян увеличатся пенсии с 1 июня

Так, в следующем месяце повышенную пенсию получат россияне, отметившие в мае 80-летний юбилей. Размер доплаты составляет 100% фиксированной части пенсии. В текущем году он составляет 8134 рубля 88 копеек.

Заявлений на данную выплату подавать не нужно, их выдадут автоматически.

При этом надбавку получат только те, кому выплачивают страховую пенсию по старости. Она не распространяется на тех, кто получает страховую пенсию по инвалидности или по потере кормильца. Еще инвалидам первой группы после 80 лет фиксированную выплату не удвоят, потому что у них есть аналогичная надбавка.

Еще вырастут пенсии у пожилых жителей страны, уволившихся с работы не позднее апреля этого года. Так как пенсии работающим не индексируют, то после увольнения их увеличивают с учетом пропущенных индексаций. Ранее перерасчет занимал три месяца, выплаты человек получал на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируют на второй месяц после увольнения.

После этого перерасчет пенсий у россиян будет 1 августа. Он коснется пенсионеров, которые работали в 2023 году, если работодатель платил за них страховые взносы в пенсионную систему. Их также повысят автоматически, заявлений писать не надо.