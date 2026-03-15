У ЕС скоро начнутся проблемы из-за низкого уровня газа в подземных хранилищах

Из-за маленьких запасов газа в ЕС появляются сложности для грядущего сезона закачки. Хоть температура воздуха и поднялась в Европе, газ продолжают отбирать из подземных хранилищ, сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на заявление председателя правления компании Алексея Миллера.

По информации Gas Infrastructure Europe, 13 марта уровень запасов снизился до 29%. В подземных хранилищах газа уровень запасов ресурса намного меньше среднего показателя по Евросоюзу, подчеркнул Миллер.

«Именно это создает серьезные сложности для предстоящего сезона закачки», — добавил председатель правления «Газпрома».

Средний уровень заполненности ПХГ ФРГ, Нидерландов и Франции упал до 18,1%. При этом в хранилищах второй страны всего 8% запасов ресурса. Это самый маленький уровень для 13 марта за общую историю наблюдений.

