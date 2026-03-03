Тысячи туров на 8 марта под вопросом: эксперт о финансовых потерях Эмиратов

Новый виток напряженности на Ближнем Востоке пришелся на пик туристического сезона в ОАЭ. В преддверии 8 Марта Эмираты традиционно становятся главным направлением для российских путешественников. И если эскалация затянется на несколько недель, то ОАЭ могут потерять немало денег из-за отсутствия туристов, заявила РИАМО эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра.

«Насколько мне известно, было достаточно много туров забронировано в Эмираты на 8 Марта. И это за последние три года уже достаточно классическое место для путешествий на весенние праздники, потому что сейчас самый разгар турсезона — вплоть до июня в ОАЭ будет очень комфортная погода», — отмечает Танцюра.

Однако геополитические риски могут спутать карты миллионам отпускников. Главный вопрос сейчас — длительность конфликта.

«Если эскалация затянется на несколько недель, то однозначно Эмираты могут немало денег потерять из-за отсутствия туристов. Но все зависит от того, как долго продлится текущая ситуация», — подчеркивает эксперт.

При этом, по ее словам, непосредственной угрозы для жизни и здоровья отдыхающих на данный момент не зафиксировано. Системы ПВО ОАЭ отработали штатно.

«Пока там нет серьезных угроз для туристов. Если судить по отчету Минобороны ОАЭ, то все дроны и ракеты были обезврежены. Те разрушения, которые были в стране, в основном, связаны с падением осколков — сами боеприпасы не попали ни в один из объектов», — успокаивает Танцюра, добавляя, что психологический фактор все же может сыграть свою роль: «Конечно, какое-то количество туристов, наверное, побоится».

Если туристическая отрасль наиболее чувствительна к любым военным действиям, то экономическое сотрудничество России и стран Персидского залива, по мнению эксперта, демонстрирует «иммунитет» к потрясениям.

«Думаю, ситуация не должна серьезно повлиять на отношения государств. По крайней мере, пока бизнес-взаимодействие не изменилось. У меня нет никакой информации о том, чтобы какие-либо российские компании уже приняли решения о закрытии, приостановке или релокации своего бизнеса», — комментирует Танцюра.

Эксперт призывает не торопиться с выводами и напоминает историю годичной давности, которая не привела к негативным последствиям для двусторонних отношений.

«Сейчас самое главное — развитие ситуации. Пока прошло мало времени, чтобы делать какие-то точные прогнозы. Если конфликт удастся перевести в русло переговоров, то никаких заметных изменений не будет. К слову, прошлогодний инцидент между Ираном и Израилем не повлиял серьезно ни на бизнес, ни на туризм», — резюмировала Танцюра.