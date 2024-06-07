Турция не будет импортировать пшеницу с 21 июня по 15 октября
Власти Турции приняли решение о закрытии импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября, сообщает «Коммерсант».
Глава правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснил, что запрет касается продукции всех стран.
По информации организации, на середину весны Турция была вторым покупателем отечественной пшеницы в сезоне. Возглавлял топ Египет, а на третьем месте разместился Бангладеш. Кроме того, в топ-5 вошли Пакистан и Алжир.
Зернин добавил, что в натуральном выражении поставки данного товара в Турцию уменьшились на 23% к минувшему сезону, по итогам мая они были 6,5 млн тонн. Экспортеры РФ сейчас замещают указанные объемы повышающимися поставками в Азию.
По его словам, Зерновое агентство Турции создало значительные запасы продукции, свыше 9 млн тонн. Скорее всего, оно будет реализовывать накопленный объем.
Как считает директор «Совэкона» Андрей Сизов, решение властей страны связано с желанием поддержать местных сельхозпроизводителей, чтобы они могли продать свой урожай.
На рынке также предполагают, что запрет импорта связан с ростом цен на пшеницу в мире, который наблюдается в последнее время.