Турция не будет импортировать пшеницу с 21 июня по 15 октября

Власти Турции приняли решение о закрытии импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября, сообщает «Коммерсант» .

Глава правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснил, что запрет касается продукции всех стран.

По информации организации, на середину весны Турция была вторым покупателем отечественной пшеницы в сезоне. Возглавлял топ Египет, а на третьем месте разместился Бангладеш. Кроме того, в топ-5 вошли Пакистан и Алжир.

Зернин добавил, что в натуральном выражении поставки данного товара в Турцию уменьшились на 23% к минувшему сезону, по итогам мая они были 6,5 млн тонн. Экспортеры РФ сейчас замещают указанные объемы повышающимися поставками в Азию.

По его словам, Зерновое агентство Турции создало значительные запасы продукции, свыше 9 млн тонн. Скорее всего, оно будет реализовывать накопленный объем.

Как считает директор «Совэкона» Андрей Сизов, решение властей страны связано с желанием поддержать местных сельхозпроизводителей, чтобы они могли продать свой урожай.

На рынке также предполагают, что запрет импорта связан с ростом цен на пшеницу в мире, который наблюдается в последнее время.